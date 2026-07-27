İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması önerisini reddetti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'da yürütülen görüşmeler sırasında Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki deniz sevkiyat rotasının İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlanıncaya kadar açık tutulması, ardından boğazın kapatılması yönündeki öneriyi reddettiklerini söyledi.

İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) göre, Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu arasında son iki haftada yaşanan çatışmalar ve diplomatik temaslar hakkında konuştu.

ABD'nin müzakereler sonuçlanana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapatılmaması ve gemi trafiğinin sürdürülmesi konusunda ısrar ettiğini belirten Garibabadi, İran heyetinin bu öneriyi kabul etmediğini belirtti.

Garibabadi, "Sonuç ne olursa olsun İran'ın temel politikası değişmeyecektir. Bu öneriyi kabul etmedik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve yeni çatışma dalgası devam etti. İşte onurlu diplomasinin gerçek tezahürü budur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA