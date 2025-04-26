İran'da limanda şiddetli patlama

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İran Ulusal Petrol Rafinerisi, limandaki patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu

İran Ulusal Petrol Rafinerisi, limandaki patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını duyurdu
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İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı'nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama olmuş, resmi makamlar 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bazı medya organlarında çıkan haberlerde patlamanın bir yakıt tankından çıktığı ileri sürülmüştü.

Yayınlanan görüntülerde limandan duman yükseldiği daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Şiddetli patlamanın çevre kentlerden hissedildiği ve birkaç kilometre ötedeki binaların camlarının kırıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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