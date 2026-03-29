Haberler

İran: Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın askeri sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, yayımladığı görüntülü açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a kara saldırısı tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ı "dengesiz ve yalancı" olarak nitelendiren Zülfikari, ABD'nin, Avrupa ve dünya ülkelerinin, özellikle de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin halkına büyük zarar verdiğini ifade etti.

Trump'ın İran'la müzakereler sürerken saldırılar başlattığını hatırlatan Zülfikari, "Trump, İsrail Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu) piyonu ve Epstein davasındaki geçmişi nedeniyle terörist Mossad'ın baskısı altında." dedi.

Zülfikari, ABD'nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini beklediklerini belirterek, "bu durumda yalnızca Amerikan askerlerinin aşağılanarak esir alınmakla kalmayacağını aynı zamanda Amerikan askerleri ve komutanlarının Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını" ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

