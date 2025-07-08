İran, Trump'ın Görüşme Talebi İddialarını Yalanladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğu yönündeki iddialarını reddetti ve böyle bir talebin iletilmediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialarını yalanladı.

Mehr Haber Ajansı, Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Bekayi, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin müzakereler için görüşme talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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