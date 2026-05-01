İran: Topraklarını ve hava sahalarını İran'a saldırılar için kullandıran bölge ülkeleri hesap vermeli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında, toprakları ve hava sahalarının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin veren bazı bölge ülkelerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, "topraklarını ve hava sahalarını İran'a saldırılar için kullandırdıkları" için BM'ye şikayet ettiği 6 Arap ülkesinden gelen mektuba yanıt verdi.

İravani, "Uluslararası hukuka aykırı eylemleriyle ABD ve İsrail rejiminin İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına katkıda bulunan tüm hükümetler hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, "topraklarını ve hava sahasını ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında kullandırdıkları" gerekçesiyle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Kuveyt'i, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupla protesto etmişti.

Söz konusu 6 Arap ülkesi ise BM'ye gönderdikleri ortak mektupta, "İran'ın sivil altyapı da dahil olmak üzere topraklarına yönelik saldırılarını ve sivillerin hayatını tehlikeye atmasını" kınamıştı.