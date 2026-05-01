İran: Topraklarını ve hava sahalarını İran'a saldırılar için kullandıran bölge ülkeleri hesap vermeli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında, toprakları ve hava sahalarının İran'a saldırılarda kullanılmasına izin veren bazı bölge ülkelerinin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, "topraklarını ve hava sahalarını İran'a saldırılar için kullandırdıkları" için BM'ye şikayet ettiği 6 Arap ülkesinden gelen mektuba yanıt verdi.

İravani, "Uluslararası hukuka aykırı eylemleriyle ABD ve İsrail rejiminin İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına katkıda bulunan tüm hükümetler hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, "topraklarını ve hava sahasını ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında kullandırdıkları" gerekçesiyle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Kuveyt'i, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupla protesto etmişti.

Söz konusu 6 Arap ülkesi ise BM'ye gönderdikleri ortak mektupta, "İran'ın sivil altyapı da dahil olmak üzere topraklarına yönelik saldırılarını ve sivillerin hayatını tehlikeye atmasını" kınamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
İş insanı ortağı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

İş insanı ortağı tarafından öldürüldü
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti

FIFA Başkanı'ndan skandal hareket! Tepki gösterip sahneyi terk etti