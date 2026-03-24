İran, İsrail'e ait bir Hermes SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran semalarında İsrail'e ait bir Hermes silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu, İran'ın şimdiye kadar düşürdüğü ABD-İsrail yapımı insansız hava aracı sayısını 130'a çıkardı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusuna dayandırdığı habere göre, Tahran semalarında silahlı bir Hermes insansız hava aracı vurularak imha edildi.

Hermes SİHA'nın, "ülkenin entegre hava savunma ağının kontrolündeki gelişmiş hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü" ifade edildi.

İran şu ana kadar ABD-İsrail'e ait en az 130 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu