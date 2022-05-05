İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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İran sınırında 94 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın noktada yapılan arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın noktada yapılan arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova'nın Esendere beldesi İran sınırı yakınlarına operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramalarında, çuvallar içinde 94 kilo eroin ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Yüksekova, Eroin, İran, Güncel, Haberler

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