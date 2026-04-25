İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın İran Devlet Televizyonu'nda yer alan açıklamalarına göre, İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı konusunda ABD'yi uyardı.

Açıklamada, "Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar." ifadelerine yer verilirken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü ve daha hazır olduğu vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki tüm "düşman hareketlerini" yakından izlediği ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme ile İran'a yönelik olası yeni bir saldırıya ciddi şekilde karşılık verme noktasındaki kararlılık ve hazırlık vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
