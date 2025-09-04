İran Silahlı Kuvvetleri'nde Komuta Değişikliği: Tümgeneral Ali Abdullahi Atandı

İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak bilinen Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanının Tümgeneral Ali Abdullahi olduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdullahi oldu.

Tümgeneral Abdullahi, yayınladığı yazılı mesajında, "İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ülkeye dayatılan son savaştan önce olduğundan daha hazırlıklıdır, daha yüksek ve daha büyük kazanımlara sahiptir. Aziz İran milletinin gelecek konusunda hiçbir endişesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da İsrail ile 12 gün süren savaş sırasında meydana gelen ulusal birliği "kutsal birlik" olarak nitelendiren Abdullahi, "İsrail ve ABD'nin ülkeye karşı düşmanca hedeflerini gerçekleştirmelerini engelleyen bu birliğin korunması gerektiğini" vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak bilinen Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşid ile daha sonra yerine geçen Tümgeneral Ali Şadmani, İsrail'in hazirandaki saldırıları sırasında hayatlarını kaybetmişti.

Bunun ardından Karargah'ın başına atanan komutanın ismi açıklanmamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Abdullahi, askeri faaliyetlerinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı, Simnan Valisi ve Emniyet Teşkilatı Başkanı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Abdullahi, Temmuz 2016'dan Haziran 2025'e kadar Genelkurmay Başkanlığı Koordinatör Yardımcılığı görevini üstlenmişti.