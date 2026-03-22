İran: Silahlı Kuvvetlerin doktrini savunmadan saldırıya dönüştü

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı savunma doktrinini değiştirerek yeni ve gelişmiş silah sistemleri ile saldırıya geçeceğini duyurdu. İranlı komutan, savaş taktiklerini buna uygun olarak değiştirdiklerini ifade etti.

İran, bundan sonraki süreçte savunmadan saldırıya geçtiklerini ve ABD- İsrail'in saldırılarına karşı daha yeni ve gelişmiş silah sistemleri kullanacaklarını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetlerin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkeyi savunmada "Silahlı Kuvvetlerin doktrininin savunmadan saldırıya dönüştüğünü ve buna uygun olarak savaş taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Abdullahi, şunları kaydetti:

"Suçlu düşmanlar, savaş alanında İran'ın bazı yönlerini çoktan anladılar ve bu süreç devam edecek. Savaş alanında yeni sürprizler yaşatacağız. Daha yeni ve gelişmiş silahlarla düşmanın hesaplarını altüst edeceğiz."

İranlı komutan, ABD-İsrail'in, "İran'ın silah üretim tesislerini imha ettiklerine ve artık silah üretemediğine" dair iddialarına da dolaylı yoldan yanıt vererek, "Genç bilim insanlarının düşmanın hesaplarını tamamen altüst edecek gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye devam ettiğini" söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
