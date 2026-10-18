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İran Savunma Bakanı Ahlaki, İsrail'e karşı tetikte olduklarını söyledi

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İran'ın yeni Savunma Bakanı Ahlaki, İsrail'in olası saldırılarına karşı hazırlık içinde olduklarını belirterek 'parmağımız tetikte hazırız' dedi. Ahlaki, silah üretim tesislerini dağlara kurduklarını ve yerli ağır savaş uçağının gelecek yıl havalanacağını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran'ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarına karşı hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, "Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız." dedi.

Yeni Savunma Bakanı Ahlaki, İran basınında yer alan ilk açıklamasında ülkesine yönelik İsrail saldırısı ihtimali hakkında konuştu.

Ahlaki, Savunma Bakanlığı ve bilimsel kuruluşlar aracılığıyla silah ürettiklerini belirterek, "Yeni üretim tesislerini eski yerlere değil dağlara ve güvenli yerlere kuruyoruz. Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahlaki ayrıca, İran'ın yerli imkanlarla geliştirdiği "ağır savaş uçağının" gelecek yıl havalanacağını söyledi.

Kaynak: AA
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