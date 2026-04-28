İran Savunma Bakan Yardımcısı, ABD'nin uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını söyledi

İran Savunma Bakan Yardımcısı Rıza Telayi Nik, ABD'nin artık uluslararası politikasını dikte etme konumunda olmadığını belirterek, Washington'un "yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini kabul etmek zorunda olduğunu" söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Stratejik Planlama ve Yönetim Geliştirmeden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Telayi Nik, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te basına açıklama yaptı.

Açıklamasında, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşa dair Telayi Nik, "Bugün tüm dünya ABD ve Siyonist rejimi (İsrail) devlet terörizminin sembolleri olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma pozisyonunda Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini söyleyen Telayi Nik, " İran, başta Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletleri olmak üzere bağımsız ülkelerle savunma silahı yeteneklerini paylaşmaya hazırdır." dedi.

Kırgızistan, Rusya, Pakistan ve Belarus Savunma Bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yapan Telayi Nik, şunları kaydetti:

"ABD artık tek başına uluslararası politikasını dikte etme konumunda değildir. Bu İran milletinin ve Silahlı Kuvvetleri'nin azmiyle tüm dünyaya açıkça gösterilmiştir. ABD, yasa dışı ve mantıksız taleplerinden vazgeçmek zorunda olduğunu kabul edecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
