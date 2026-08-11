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İran gaz tesisi vurgunda üretim kapasitesi düştü

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İran Petrol Bakanı Paknejad, ABD ve İsrail saldırılarında Aseluye'deki gaz işleme tesisinde günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesi kaybedildiğini, bu kaybın 22 Eylül'e kadar giderileceğini açıkladı.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta hedef alınan Aseluye'deki gaz işleme tesisinde günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine bağlı Aseluye'deki gaz işletme tesisindeki üretimin ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Paknejad, "Aseluye'deki gaz işleme tesisinin bir bölümünde meydana gelen hasar sonrasında günlük yaklaşık 95 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi kaybı Şehriver sonuna kadar (22 Eylül) kadar giderilecek." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük toplam 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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