Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı'na geçiş tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İran'a ait varlıklardan herhangi bir tutar alan şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İran'a ait varlıklardan herhangi bir tutar alan şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş sırasında zarar görecek gemilerin tazminatlarının İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağı açıklamasına yanıt verdi.

Söz konusu girişimin "hukuka aykırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Trump'ın önerisini kabul ederek İran'ın dondurulmuş varlıklarından ödeme alacak şirket ve ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'a karşı devam eden saldırılar sırasında gemilere, kargolara gelebilecek her türlü zararın, ABD tarafından kontrol edilen dondurulmuş İran varlıkları kullanılarak tazmin edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

İmzayı attı! Zidane Türkiye'ye geliyor
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar
Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor

Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, havalar soğuyor
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı