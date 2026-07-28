İran'dan Hürmüz Boğazı'na geçiş tehdidi

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İran'a ait varlıklardan herhangi bir tutar alan şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş sırasında zarar görecek gemilerin tazminatlarının İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağı açıklamasına yanıt verdi.

Söz konusu girişimin "hukuka aykırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Trump'ın önerisini kabul ederek İran'ın dondurulmuş varlıklarından ödeme alacak şirket ve ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'a karşı devam eden saldırılar sırasında gemilere, kargolara gelebilecek her türlü zararın, ABD tarafından kontrol edilen dondurulmuş İran varlıkları kullanılarak tazmin edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA