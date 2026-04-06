İran ordusu: Savaş, düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar sürecek

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, gelecekteki saldırıları engellemek için savaşın devam edeceğini ve düşmanın pişmanlık duyacağı bir noktaya getirilmesi gerektiğini belirtti. Ekreminiya, ABD-İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD- İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.

Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."

Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

