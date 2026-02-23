Haberler

İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi'den "Yutulabilir bir ülke değiliz" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesinin zayıf bir noktada olduğu algısının yanlış olduğunu belirterek, milyonlarca askerin fedakarlığa hazır olduğunu vurguladı. Düşmanlara karşı kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, düşmanlarının " İran'ın zayıf bir noktada olduğu" yönündeki algısının yanlış olduğunu savunarak, İran'da milyonlarca askerin ülke uğruna fedakarlığa hazır olduğunu ve "yutulabilir bir ülke olmadıklarını" belirtti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Hatemi, İran Ordusu Komuta ve Kurmay Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

Hatemi, "Düşmanın İran'ın zayıf bir noktada olduğu algısı yanlıştır. Milyonlarca asker ülke uğruna fedakarlığa hazırdır. Büyük İran yutulabilir bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

Düşmanlarının (ABD) "yenilmezlik" iddialarına değinen Hatemi, "Bu düşman, Vietnam ve Afganistan'da 20 yıl savaştı ve sonunda utanç içinde çekildi. Irak ve diğer ülkelerde de aynı durum yaşandı. Onlar iddia ve gözdağıyla girerler ama her zaman utançla çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in, düşmanın isteklerine karşı durma yolunda başarıya götüren yolun "direniş" olduğu şeklindeki sözlerini hatırlatan Hatemi, "Düşman savaş gemileri ve çeşitli silahlar sevk ederek tehditlerde bulunuyor. Fakat karşısında beklemediği derecede kararlı bir duruş gördü." yorumunda bulundu.

Geçen ay yaşanan sokak olaylar sırasında "düşmanın (ABD) 'yarı darbe' benzeri bir girişimde" bulunduğunu öne süren Hatemi, bunun başarısız olduğunu ancak ülkeyi yasa boğduğunu dile getirdi.

İranlı Komutan, ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sistemini son nefese kadar savunacaklarını kaydetti.

İran'daki ordu sistemi

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor.

Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunmaktadır.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

Her iki ordunun genel komutanları, ülkenin genelkurmay başkanına bağlıdır.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor