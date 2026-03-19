İran Ordusu İHA ile İsrail Hedef Aldı
İran ordusu, İsrail Güvenlik Bakanlığını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.
İran ordusundan saldırılara dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu sabahtan itibaren ve Dena destroyerinin cesur askerlerinin ve şehit İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in masum kanının intikam operasyonları kapsamında, ordu insansız hava araçlarıyla Siyonist düşmanın İç Güvenlik Bakanlığına saldırılar düzenlendi."
Kaynak: AA / Ahmet Dursun