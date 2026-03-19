İran Ordusu İHA ile İsrail Hedef Aldı

İran ordusu, İsrail Güvenlik Bakanlığını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusu, İsrail Güvenlik Bakanlığını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusundan saldırılara dair yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabahtan itibaren ve Dena destroyerinin cesur askerlerinin ve şehit İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in masum kanının intikam operasyonları kapsamında, ordu insansız hava araçlarıyla Siyonist düşmanın İç Güvenlik Bakanlığına saldırılar düzenlendi."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
