İran ordusu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık

İran ordusu, İsrail'in askeri istihbarat birimi Aman, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ile bazı hava üslerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İran ordusundan saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili İran'ımızın cesur ve şehit komutanları anısına, bu sabah işgal altındaki topraklarda bulunan Aman İstihbarat Teşkilatı, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ve işgalci rejimin bir dizi savaşçısının toplanma yeri, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından İHA saldırılarıyla hedef alındı."

Saldırıların devam edeceği ve "düşmanlardan İran vatandaşlarına karşı işledikleri suçların intikamının alınacağı" belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı