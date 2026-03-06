Haberler

İran ordusu: Radarların vurulmasıyla düşmanın gözü kör edildi

İran ordusu, ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından İsrail'in hava savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını duyurdu. İran, düşman radarlarının imhası sayesinde saldırıların daha başarılı hale geldiğini belirtti.

İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından "düşmanın gözünün kör olduğunu" ve İsrail'in savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi.

İran'da savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü gürültüsü altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Düşmanların kötü gözlerinin kör edilmesi ve radarlarının imha edilmesi sayesinde saldırılar daha başarılı hale geldi." denildi.

İran'ın, "ABD ve İsrail'e ait tüm kaynakları ve çıkarları hedef aldığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve bölge ülkelerine zarar gelmediğini önlemek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Katar'da ABD'ye ait üslerdeki radar sistemlerini imha ettiğini duyurmuştu.

Uluslararası basında yayımlanan uydu görüntülerinde de ABD'nin bölgedeki üslerinde konuşlu radarların vurulduğu görülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
