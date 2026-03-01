Haberler

İran, Operasyonlarda 7 Üst Düzey Komutanını Kaybetti

İran Ordusu, ABD'nin düzenlediği saldırılarda üst düzey 7 komutanın hayatını kaybettiğini açıkladı. CENTCOM ise binin üzerinde hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İran Ordusu, ABD öncülüğündeki saldırılarda ordunun üst düzey kademelerinde görev yapan 7 komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

İran Ordusundan yapılan açıklamada, ölen komutanların isimlerine ilişkin detay verilmezken, Tahran yönetimi olayın doğruluğunu teyit etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran İslam Devrim Muhafızları'nın önemli hedeflerinin vurulduğunu ve örgütün artık merkezi bir karargaha sahip olmadığını bildirmişti.

CENTCOM, operasyonda binden fazla İran hedefinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
