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İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, füzelerin menzilini artırma kararı aldıklarını açıkladı

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İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, füzelerin menzilini artırma kararı aldıklarını açıkladı
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İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ardından füzelerin menzilini artırma kararı aldıklarını söyledi. Ekreminiya, düşman güçlerinin İran kıyılarından 1.000 kilometre uzakta konuşlanması nedeniyle füzelerin hızını ve isabetini geliştirdiklerini belirtti.

TAHRAN, 5 Ekim (Xinhua) -- İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ardından füzelerin menzilini artırmak üzere çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Ekreminiya pazar günü İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Bu savaşta füzelerimizin menzilini kesinlikle artırmamız gerektiği sonucuna vardık. An itibarıyla bu konuda çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düşmanın" güçlerini İran kıyılarından 1.000 kilometre gibi uzak bir mesafede konuşlandırması nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını kaydeden Ekreminiya, "Füzeleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Füzelerin hızını ve isabet oranını da önemli ölçüde geliştirdiklerini vurgulayan Ekreminiya, gelecek nesil füzelerin daha hızlı olacağını ve isabet oranlarının daha yüksek olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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