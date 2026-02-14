Haberler

İran'dan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlılık mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu belirterek, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, diğer ülkelerin şüphe yaratan tutumlarının farkında olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin 1970 yılından bu yana Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğunu hatırlatarak, İran'ın yükümlülüklerine bağlı olduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, Bekayi, "Söyleşi Zamanı" isimli radyo programında İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NPT'nin nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla hazırlandığını ve anlaşmanın 4. Maddesinin, üye devletlere, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı tanıdığını hatırlatan Bekayi, ülkesinin de nükleer enerjiyi bu yönde kullanma amacı taşıdığını ve anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı olduklarını söyledi.

Bekayi, nükleer silaha sahip bazı ülkelerin, nükleer alanda "barışçıl çalışmalar" yürüten diğer ülkelerin çabalarında şüphe uyandıracak girişimlerde bulunduğunu vurgulayarak, "İran her zaman şeffaf olmuş ve nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından devamlı denetlenmiştir." dedi.

UAEA'nın, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığını anımsatan Bekayi, bu durumun İran ile UAEA arasındaki ilişkiyi etkilediğini belirtti.

Bekayi ayrıca, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı olduğunu ve hiçbir baskının bu ülkesini bu hakkı kullanmaktan vazgeçiremeyeceğini dile getirdi.

Mart 1970'de yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer silah stoklayan ülkelerin silahsızlanmasını amaçlıyor.

NPT'ye taraf olmayan 4 ülke var

İsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT'ye hiç taraf olmamışken 1995'te antlaşmaya katılan Kuzey Kore, 2003'te tek taraflı çekildiğini açıkladı. Kuzey Kore, NPT'den çekilmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kaldı.

Bu 4 ülkenin de nükleer silaha sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
