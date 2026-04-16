İranlı uzman, müzakerelerde ABD Başkan Yardımcısı'nın Netanyahu'ya sürekli bilgi verdiğini söyledi

İran nükleer müzakere heyetiyle İslamabad'a giden Tahran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhammed Merendi, görüşmeler sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sürekli İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bilgi verdiğini ifade ederek, "Bu gerçekten dehşet verici. İnsanlık tarihinde böyle bir teslimiyetin örneği daha önce görülmemiştir." dedi.

Merendi, bir gazetecinin YouTube programında yaptığı açıklamada, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın görüşmeler sırasında İran lideri Mücteba Hamaney ile görüştüğünü, Vance'in de Beyaz Saray'la ve farklı kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını anlattı.

Vance'in görüştüklerinin "önce İsrail" diyen kişiler olduğunu ve bunlar arasında Netanyahu'nun da bulunduğunu söyleyen Merendi, ABD Başkan Yardımcısının Netanyahu'ya sürekli bilgi verdiğini aktardı ve şöyle devam etti:

"Bu gerçekten dehşet verici. İnsanlık tarihinde böyle bir teslimiyetin örneği daha önce görülmemiştir."

Konuşmasında İsrail'i ABD'yi kontrol eden "cüce sömürge" olarak nitelendiren Merendi, Netanyahu'yu da "cüce sömürgenin soykırımcı lideri" diye tanımladı.

ABD halkının Vance'in Netanyahu'ya bilgi vermesini hakaret olarak algılaması gerektiğini ifade eden Merendi, "Sonuç olarak Netanyahu ve diğerleri, aslında ABD'nin çıkarına olan bir anlaşmayı temelde engellemiş oldular. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanması yakında küresel ekonomide bir yıkıma yol açacak." dedi.

Netanyahu, görüşmelerden bir gün sonra 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğini kaydetmişti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.