İran, NATO Genel Sekreteri'ni ABD'nin Saldırısını Teşvik Etmekle Eleştirdi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'in ABD Başkanı Trump'a İran'a yönelik saldırısı nedeniyle tebrik mesajı göndermesini eleştirerek, bu durumu utanç verici ve sorumsuz olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'i, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD'nin İran'a saldırısını tebrik eden" mesajı nedeniyle eleştirdi.

Bekayi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı Sözcü, "NATO Genel Sekreteri'nin egemen bir ülkeye yönelik saldırıyı 'gerçekten olağanüstü' olarak nitelendirip tebrik etmesi, utanç verici, nefret uyandırıcı ve sorumsuzluktur. Zulüm ve adaletsizliği destekleyen biri onurdan yoksundur. Bir suçu destekleyen kişi suç ortağı ve suç ortağı sayılır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bir sosyal medya platformunda, NATO Genel Sekreteri Rutte'den aldığı tebrik mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Rutte'nin Trump'a gönderdiği mesajında, "İran'daki kararlı adımınız için tebrikler ve teşekkürler. Gerçekten olağanüstü bir eylemdi ve başka hiç kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Bu hamle hepimizin kendini daha güvende hissetmesini sağladı." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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