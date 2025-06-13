İran, Natanz Nükleer Tesisi'nde Kirlilik Olduğunu Açıkladı

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İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırısının ardından tesis içinde nükleer kirlilik tespit edildiğini, ancak bu kirliliğin dışarı yayılmadığını bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırısı sonrasında tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumu hakkında bilgi verdi.

İsrail'in yerin derinliklerine ulaşmak için Natanz tesisini birkaç kez füzelerle vurduğuna işaret eden Kemalvendi, "Tesisin içinde bir miktar kirlilik tespit edildi fakat bu kirlilik tesisin dışına yayılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, söz konusu nükleer kirliliğin endişe verici olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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