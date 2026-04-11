İran devlet televizyonu: İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
ABD ile müzakereler için Pakistan'da bulunan İran müzakere heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmenin içeriği ve İran ile ABD heyetlerinin görüşmesi konusunun netleşmesi bekleniyor.
İran ile ABD heyetlerinin görüşmesi konusunun ise İranlı heyetin Şerif ile yaptığı görüşmeden sonra netlik kazanacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba