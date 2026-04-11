İran devlet televizyonu: İran müzakere heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

ABD ile müzakereler için Pakistan'da bulunan İran müzakere heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonu, İran müzakere heyeti ile Pakistan Başbakanı Şerif'in görüştüğünü ve görüşmenin devam ettiğini duyurdu.

İran ile ABD heyetlerinin görüşmesi konusunun ise İranlı heyetin Şerif ile yaptığı görüşmeden sonra netlik kazanacağı belirtildi.