Tahran'da Patlama Sesi: ABD-İsrail Ortak Saldırıları Endişesi
İran'ın Mehr Haber Ajansı, Tahran'da ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına yönelik olarak patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırıların arka planı hakkında detaylar henüz netleşmemişken, bölgedeki gerilimin artış göstermesi endişe yaratıyor. İran hükümeti, bu saldırıları kınayarak, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli yanıtı vereceğini belirtti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı