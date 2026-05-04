İran medyası: Hanzala hacker grubu, ABD donanmasında görev yapan 400 subayın bilgilerini ele geçirdi

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, ABD donanmasında görev yapan 400 subayın gizli bilgilerini ele geçirdiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hanzala adlı hacker grubu, 400 ABD subayının bilgilerini yayımladı.

Subaylara ait bilgilerin Basra Körfezi'ndeki ABD üslerinden birinden elde edildiği ve söz konusu 400 subayın an itibariyle Basra Körfezi'nde görevde olduğu belirtildi.

Bilgileri elde edilen subayların cep telefonlarına "Gurur ve saldırganlık yolunu seçerek erken ölümü tercih ettiniz." yazılı mesaj gönderildi.