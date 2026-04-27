İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü : "ABD, İran'ın şartlarını kabul etmek zorunda"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere ilişkin, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rızai, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkeleri ile petrol alıcılarının, geçiş güzergahlarının kapanması nedeniyle ABD'ye baskı yaptığını belirten Rızai, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'dan gerekli şartların oluşturulmasını talep ettiğini söyledi.

Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisinde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekillerinin çalışma yaptığını aktaran Rızai, Boğaza ilişkin protokolün savaş öncesi şekline dönmeyeceğini söyledi.

Son olarak Rezaei, ülkesinin ABD ile yürütülen müzakerelerde belirlediği 10 şarttan asla geri adım atmayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
