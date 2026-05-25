İran'da muhafazakar siyasetçi Kalibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

İran Meclis Başkanlığı seçiminde Muhammed Bakır Kalibaf, 276 oyun 235'ini alarak yeniden başkan seçildi.

İran'da Meclis Başkanlığına Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf yeniden seçildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, 12'nci dönem 3'üncü yıl Meclis Başkanlığı için yapılan oylamada muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf, muhafazakar milletvekili Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari ile yarıştı.

Mecliste gerçekleştirilen oylamada 276 oyun 235'ini alan Kalibaf, yeniden Meclis Başkanı oldu. Diğer adaylardan Nakdali 29, Salari 7 oy alırken 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis Başkan Yardımcılığına ise 143 oy alan Erdebil Milletvekili Ali Nikzad ile 100 oy alan Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi seçildi.

Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığı İran'da, Meclis Başkanlığı seçimleri ise her yıl düzenleniyor.

Muhammed Bakır Kalibaf kimdir?

1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Kalibaf, ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemu'l Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.

Kalibaf, 9 Temmuz 1999'da Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin Cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.

Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Kalibaf, 2005-2017 yıllarında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu.

Dönemin İran lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

Kalibaf halihazırda hem Meclis Başkanlığı hem de Müzakere Heyeti Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
