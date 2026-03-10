Haberler

İran: (ABD ve İsrail) Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz (bölgedeki) altyapıları hedef alacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran altyapısına saldırması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı. Kalibaf, 'Düşman ne yaparsa, anında ve orantılı bir karşılık alacaktır.' dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söyledi.

Kalibaf ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD ve İsrail'in altyapıya yönelik salıdırlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, "Düşman, ne her ne yaparsa, hiç şüphesiz anında ve orantılı bir karşılık alacağını bilmelidir. Hiç bir kötülük cevapsız kalmaz, biz bugün "göze göz, dişe diş" ilkesini uyguluyoruz, abartısız ve istisnasız." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin İrandaki al yapıya yönelik saldırılarına da değinen Kalibaf, "Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz (İsrail ve bölgedeki) altyapıları hedef alacağız." dedi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran'da buna karşılık Hayfa Rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi