İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan "Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yer almadığı yeni yönetim" vurgusu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yer almadığı yeni bir yönetim modeli uygulayacaklarını belirtti.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla paylaştığı mesajında, "1622 yılında, 115 yıllık işgalin ardından Avrupalı sömürgecileri Körfez'den kovduk ve bu zaferi onurlandırmak için Fars Körfezi Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüz Boğazı'nda uygulamak istediği yeni yönetim modeline değinen Kalibaf, "Bugün de İran, Hürmüz Boğazı üzerinde yönetim uygulayarak, hem kendisine hem de komşularına Amerikan varlığı ve müdahalesi olmadan bir geleceğin kıymetli nimetini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.