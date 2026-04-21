İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına karşı müzakereleri kabul etmediklerini belirtti ve yeni stratejiler geliştirildiğini duyurdu.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
