İran Meclis Başkanı: Batı Asya'da Tam Barış ve Güvenliği Sağlamaya Kararlıyız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Batı Asya'da barış sağlama çabalarını baltaladığını iddia ettiği ABD'yi eleştirerek, Pakistan ile işbirliği yapacaklarını bildirdi.

TAHRAN, 17 Nisan (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Batı Asya'da tam barış ve güvenliği sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, ABD'yi verdiği sözleri defalarca bozarak bu çabaları baltalamakla suçladı.

Kalibaf perşembe günü Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile bir araya geldi. Münir'in başkanlığında üst düzey bir heyet, ABD-İran görüşmelerinde arabuluculuk çabaları kapsamında çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'a gelmişti.

Kalibaf, "Savaşı başlatıp şimdi de çaresizce sona erdirmeye çalışanların, geçmişte güvensizliğe yol açan tutumlarını gerçekten değiştirmelerini ve bunu eylemleriyle ortaya koymalarını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunma ve Tahran ile Washington arasındaki görüşmeleri kolaylaştırma çabalarını öven Kalibaf, tüm çatışma bölgelerinde kapsamlı bir ateşkesin uygulanmasının ön koşullar arasında yer aldığını belirterek, İslamabad'a arabulucu olarak sürecin uygulanmasını takip etme çağrısında bulundu.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre perşembe günü erken saatlerde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile telefonda görüşen Kalibaf, Lübnan'ın Batı Asya'daki kapsamlı ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etmişti.

Münir ise Lübnan'da ateşkesin önemini anladığını ve "konuyu takip edeceğini" belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a başlattıkları savaşın ilk gününden itibaren Pakistan-İran sınırı boyunca herhangi bir güvenlik olayının yaşanmaması yönünde talimat verdiğini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua
