İran Meclis Başkanı: "Füze ve İHA saldırıları ABD ve İsrail'e karşı meşru savunma amaçlı"

Güncelleme:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın karşı saldırılarının yalnızca ABD ve İsrail'e karşı meşru savunma amaçlı olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın bölgedeki karşı saldırılarının yalnızca ABD ve İsrail'e karşı meşru savunma amaçlı olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin ABD-İsrail'in saldırılarına karşı misillemelerine işaret etti.

Kalibaf, "Dost, kardeş ve komşu ülkelerimize füze ve insansız hava aracı yeteneklerimizin yalnızca Amerikan ve Siyonist saldırganlara karşı meşru savunma amaçlı olduğunu duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu süreci atlatacağına işaret eden Kalibaf, "Kardeşlerimiz arasındaki bu fitneyi çözerek, iş birliği ve kardeşlik günlerine geri döneceğimizi umuyoruz." dedi.

