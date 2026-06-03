İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran'a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'a yönelik "boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini" ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Devrimi Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Humeyni'nin İran halkına baskı ve zorbalığa karşı geri adım atmamayı öğrettiğini belirten Kalibaf, kendilerinin de aynı yolu takip ettiğini vurguladı.

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde İran heyeti başkanı da olan Kalibaf, "ABD ve Siyonist rejimle (İsrail) olan çatışmada, İran'a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiği ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verileceği gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.