İran Meclis Başkanı: "Son olaylar, ABD'nin bölgedeki varlığının güvensizliğe neden olduğunu gösterdi"

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Tahran'da görüştü. Görüşmede, ABD'nin bölgedeki varlığının güven kaybına yol açtığı belirtilirken, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin bölgedeki varlığının güven kaybına sebep olduğunu ifade etti.

İran Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Kalibaf ve Nakvi, eteşkes süreci ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Görüşme sırasında Kalibaf, bölgede bazı ülkelerinin ABD'nin varlığının güvenlik sağlayacağı yönünde bir inanca sahip olduğunu ancak yaşananların bunun tam tersini gösterdiğini belirterek, "Son olaylar, ABD'nin bölgedeki varlığının güvensizliğe neden olduğunu gösterdi." İfadelerini kullandı.

Pakistan'a, 28 Şubatta başlayan savaş sırasında gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür eden Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalibaf, bölgede oluşan ABD kaynaklı güvensizliğin, yine bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile ortadan kalkacağını savundu.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ise ülkesinin, Kalibaf'ın İran halkının çıkarlarının korunması hususundaki gayretlerine şahit olduğunu ve iki ülke halkının savaşla birlikte daha fazla yakınlaştığını söyledi.

Nakvi ayrıca, ülkesinin, müzakerelerden bir sonuç elde edilmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
