Haberler

İran Meclis Başkanı, ateşkes şartlarının ihlal edilmesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakerelerin başlamadan önce bazı temel maddelerin ihlal edildiğini belirtti ve karşılıklı ateşkesin anlam ifade etmediğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere süreci öncesinde üzerinde mutabık kalınan 10 maddelik önerinin 3 temel maddesinin ihlal edildiğini belirterek, "Karşılıklı ateşkes veya müzakerelerin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye karşı derin bir tarihsel güvensizlik duyduklarını vurgulayarak, bu güvensizliğin temelinde Washington yönetiminin taahhütlerini sistematik olarak ihlal etmesinin yattığını ifade etti.

ABD ve İran arasındaki ateşkes konusunda belirlenen 10 maddenin "müzakereler için uygulanabilir bir zemin olduğunun" ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Kalibaf, buna rağmen sürecin başlamasından önce 3 temel maddenin ihlal edildiğini kaydetti.

Kalibaf, ihlal edilen maddeleri şu şekilde sıraladı:

1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkça belirttiği şekilde 'Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal geçerli olacak bir ateşkes' olarak ilan edilen, 10 maddelik önerinin Lübnan'daki ateşkesle ilgili ilk maddesine uyulmaması

2- İran hava sahasının daha fazla ihlal edilmesini yasaklayan maddenin açık bir ihlali olarak, İran hava sahasına Fars eyaletine bağlı Lar şehri üzerinde imha edilen bir insansız hava aracının girmesi

3- Mutabakatın altıncı maddesinde yer alan İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi."

Müzakere zemini olarak kabul edilen maddelerin daha görüşmeler başlamadan açıkça çiğnendiğini ifade eden Kalibaf, "Şu an, müzakere için 'uygulanabilir zemin' daha müzakereler başlamadan açıkça ve net bir şekilde ihlal edilmiştir. Böyle bir durumda, karşılıklı bir ateşkes veya müzakereler mantıksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

