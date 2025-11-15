İran, Marshall Adaları bayraklı tankerine el koydu

İran, Marshall Adaları bayraklı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek el koyduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, yargı makamlarının gemideki yükün incelenmesi yönündeki kararı üzerine dün yerel saatle 07.30'da "Talara" adlı Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine müdahale edildi.

Singapur'a doğru hareket halindeki tankere Umman Körfezi kıyısındaki Makran sahilinin güneyinde müdahale edilerek, incelenmek üzere İran'daki bir limana çekildiği bildirildi.

İnceleme sonrasında 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan tankerin yükünün izinsiz olduğu öne sürüldü.

Amerikan Associated Press (AP), dün ismi açıklanmayan bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini duyurmuştu.