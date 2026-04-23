Haberler

İran lideri Mücteba Hamaney: "Düşman, birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Mücteba Hamaney, düşmanın halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçladığını belirtti.

Hamaney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Halkın arasında oluşan birlik sayesinde düşmanda kırılma meydana geldiğine işaret eden Hamaney, buna fiili şükürle karşılık verildiğinde, birliğin daha da güçleneceğini ve düşmanların daha da zayıf ve itibarsız hale geleceğini vurguladı.

Hamaney, "Düşmanın medya operasyonları, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve ulusal güvenliği zedelemeyi amaçlamaktadır. Hafife almayalım ki, bu kötü niyetin gerçekleşmesine izin verilmesin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından, İran içinde bir liderlik savaşı ve siyasi çekişme yaşandığını öne süren açıklamasının ardından, İranlı liderlerden ortak birlik mesajı yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

