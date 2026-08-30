Hamaney'den Müslüman Ülkelere Birlik ve 'Gerçek Düşmana Karşı Koyma' Çağrısı

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Müslüman ülkelere birlik çağrısında bulunarak, "Gerçek düşmanınıza karşı koyun" dedi ve Müslümanlar arasındaki bölünmelerin düşmanların çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Hamaney'in mesajı, Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla kutlanan İslam Birliği Haftası kapsamında sosyal medya hesabından yayımlandı. Mesajında Müslümanların birlik olması, farklı alanlarda işbirliği yapması ve karşılıklı savunma çağrısında bulunan Hamaney, Müslümanlar arasında "bilerek veya bilmeyerek" bölünmeye neden olan herkesin İslam düşmanlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Hamaney, Müslümanların birlik içinde olması halinde Filistinlilerin "bu kadar çaresiz bırakılıp bırakılmayacağını" sorguladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE "BİRLİK" MESAJI

Hamaney, Körfez'deki Arap ülkelerinin liderlerine de doğrudan seslenerek, Körfez halkları ve hükümetlerinin "İslam bayrağı altında birleşmiş olması" halinde "kimliksiz haydutların" bu ülkelerin topraklarına ve sahip oldukları varlıklara göz dikmeye cesaret edip edemeyeceğini sordu.

Hamaney, "İslam ülkelerinin yöneticilerine, özellikle Batı Asya ve Körfez ülkelerinin yöneticilerine ısrarlı ve tekrarlanan tavsiyem, gerçek düşmanınızı tanımanız, onun planını anlamanız ve ona karşı koymanızdır" ifadelerini kullandı.

HAMANEY ALTI AYDIR KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMADI

Hamaney'in, altı ay önce İran'da savaşı başlatan ABD ve İsrail hava saldırılarında yaralanmasının ardından kamuoyu önüne çıkmadığı bildirildi. Saldırılarda Hamaney'in babası ve önceki dini lider Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetmişti.

Hamaney'in birlik çağrısının, cuma günü İran halkına yaptığı açıklamadaki mesajıyla da benzerlik taşıdığı belirtildi. Hamaney, söz konusu açıklamasında toplumsal bütünlüğe zarar veren eylemleri yasakladığını bildirmiş ve ulusal ve toplumsal morali zayıflatabilecek "cesaret kırıcı açıklamalardan" kaçınılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA