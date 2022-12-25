İran'da protestolar devam ediyor! Ali Hamaney'in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

İran'da ülke genelinde protestolar sürüyor. Ülkenin lideri Ali Hamaney'in yeğeninden de protestolara destek geldi. Feride Muradhani açlık grevine başladı. Kız kardeşi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Feride Muradhani, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi'ne nakledilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı" ifadelerini kullandı.

İran'da gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ile ülke genelinde başlayan protestolar 3 aydır devam ediyor.

ALİ HAMANEY'İN YİĞENİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Son olarak Ali Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani açlık grevine başladı. Kız kardeşi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Feride Muradhani, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi'ne nakledilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı" ifadelerini kullandı.

EVİN CEZAEVİNE NAKLEDİLMEK İSTİYOR

Başkent Tahran'daki Evin Cezaevi daha çok ülkedeki siyasi mahkumların bulunduğu hapishane olarak biliniyor. Ülkedeki son protestolar ile ismi duyulmaya başlanan Kerçek Cezaevi'nde tutuklu olan Muradhani de Evin Cezaevi'ne nakledilmek istiyor.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARINA DESTEK VERMİŞTİ

Feride Muradhani, daha önce devam eden davaları nedeniyle Ekim 2021'de tutuklanmış ve bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılmıştı. İrşad devriyeleri olarak bilinen "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından Muradhani, 23 Kasım'da gelen bir mahkeme celbi sonrası savcılığa gitmiş ve yeniden tutuklanmıştı. Muradhani'nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, müvekkiline daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığını açıklamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Zorunlu başörtüsü" protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.