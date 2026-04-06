Kürdistan Özgürlük Partisi, Erbil yakınlarındaki karargahının İran tarafından hedef alındığını ileri sürdü

İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Erbil yakınlarındaki karargahlarından birinin, İran tarafından en az iki insansız hava aracı ve füze ile vurulduğunu duyurdu.

PAK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saat 16: 45'te İran rejimine ait en az iki insansız hava aracı ve füze, Erbil yakınlarındaki Peşmerge üssümüzü vurdu." ifadesi kullanıldı.

PAK daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da PAK lideri Hüseyin Yezdanpenah'ın evinin saldırıda hedef alındığını açıkladı. Paylaşılan görüntüde bir evden duman yükseldiği görüldü.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı kaydedildi.

Bugün saat 15.00'ten sonra Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında 4 kamikaze insansız hava aracı düşürülmüştü.

Söz konusu saldırıdan yarım saat sonra Erbil'de yine birden fazla patlama sesleri duyulmuş, hava savunma sistemleri faaliyete geçmişti.

İran yönetimi PAK'ı terör örgütü olarak kabul ediyor.