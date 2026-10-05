İran komutanı Hürmüz'deki güney rotasından günde 3-4 milyon varil taşındığını söyledi

İran komutanı Hürmüz'deki güney rotasından günde 3-4 milyon varil taşındığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran komutanı, Hürmüz Boğazı'nın İran kontrolünde olduğunu savunarak güney rotasından günlük 3-4 milyon varil petrol taşındığını ve bunun 'önemsiz düzeyde' kaldığını söyledi. Rotayı kullanan gemilerin İran donanmasınca hedef alınabileceği uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ali Fedevi, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu savunarak, ABD tarafından denetlendiği belirtilen güney rotasından geçen petrol miktarının "sınırlı düzeyde" kaldığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Fedevi, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasını kullanan gemilerin İran donanması tarafından "herhangi bir noktada hedef alınabileceği" yönünde uyarıldığını ifade etti.
İranlı komutan, söz konusu rotadan günlük yalnızca 3-4 milyon varil petrol taşındığını ve bu miktarın savaş öncesindeki trafikle kıyaslandığında "önemsiz düzeyde" olduğunu ileri sürdü.
Fedevi ayrıca ABD'nin askeri müdahale tehditlerine de tepki gösterdi.
Washington'ın Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu savunan Fedevi, ABD'nin İran karşısında da başarısız olacağını söyledi.