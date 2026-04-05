İran Kızılayı: Fars eyaletinde bir kurtarma aracı ABD-İsrail tarafından doğrudan hedef alındı

İran Kızılayı, Fars eyaletine bağlı Sepidan kentinde bu sabah bir kurtarma aracının ABD ve İsrail tarafından doğrudan hedef alındığını duyurdu.

İran Kızılayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD-İsrail tarafından hedef alınan sağlık araçlarına dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Sepidan kentinde İran Kızılayına ait bir kurtarma aracı ABD-İsrail tarafından doğrudan hedef alındı ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi." ifadesine yer verildi.

Saldırıya uğrayan ve tamamen yanan aracın görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana ülke genelinde 46'dan fazla sağlık aracının zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, saldırı anında araçta bulunanların uçak seslerini duyması üzerine aracı terk ettikleri, bu sayede yara almadan kurtuldukları ifade edildi.