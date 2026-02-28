Haberler

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 20'den fazla kent hedef alındı

Güncelleme:
İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 20'den fazla kentin hedef alındığını açıkladı. Halidi, Kızılay ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve vatandaşları vurulan noktalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD- İsrail saldırılarında 20'den fazla kentin hedef alındığını söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Halidi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Halidi, "Sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 20'den fazla kent hedef alındı. Kızılay ekipleri tüm personel ve teçhizatıyla sahada çalışmalarına devam ediyor." dedi.

İranlı yetkili vatandaşların, vurulan noktalara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
