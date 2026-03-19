İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 70 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD- İsrail saldırılarında 70 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü söyledi.

İran basınına göre, Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili açıklama yaptı.

ABD-İsrail saldırılarında 18 binden fazla sivilin yaralandığını belirten Kolivend, saldırılar sonucunda 70 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü kaydetti.

Kolivend ayrıca, 251 sağlık merkezi ile 498 eğitim merkezinin de saldırılar sonucunda hasar gördüğünü belirtti.