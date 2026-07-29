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İran: İznimiz olmadan Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hareketlilik olmayacak

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İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, ülkenin izni olmadan Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hareketliliğin olamayacağını söyledi.

İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, ülkenin izni olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketliliğin olamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Seyyari, gemi geçişlerine kapatılması nedeniyle küresel ekonomiye olumsuz etkide bulunan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Seyyari, İran Donanması'nın, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi, Hint Okyanusu'nun kuzey kesimi ve Umman Denizi üzerinde "tam kontrole sahip" olduğunu savunarak "İran'ın izni olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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