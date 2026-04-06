İran, Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Şefi Hademi'nin Öldüğünü Bildirdi

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Şefi Tümgeneral Mecid Hademi'nin bu sabah ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hademi, Haziran 2025'teki 12 günlük ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sırasında düzenlenen İsrail saldırısında öldürülen eski İstihbarat Şefi Muhammed Kazemi'nin yerine geçmişti.

Kaynak: ANKA