İran, İsrail ile ABD'nin bölgedeki bazı üslerini hedef aldıklarını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in çeşitli bölgelerine ve ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. 'Gerçek Vaat 4' operasyonu çerçevesinde füzeler ve kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı belirtildi.

İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine misilleme saldırısında bulunduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD ve İsrail'e yönelik misillemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 77. dalgasında İsrail'in kuzey, güney ve merkezdeki bölgeleri ile ABD'nin bölgedeki üslerine misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Aldatıcı ABD Başkanının çelişkili davranışları, savaş cephesini ihmal etmemize ve acımasız düşmana karşı mücadeleyi bırakmamıza neden olamaz, çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump'ın psikolojik operasyonları açığa çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
